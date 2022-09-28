حوادث
السجن لمتهمين بالسرقة بالعنف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخصين والحكم عليهما بثماني سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والتخدير. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور بشكاية من الضحية الأول، أكدأكمل القراءة »
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