حوادث
الرقمنة بين تحقيق العدالة وتسريع البت في الطلبات
يعتبر الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب منعطفا حاسما ومنطلقا أساسيا يتقاطع في غاياته مع التوجهات الإستراتيجية للنموذج الجديد للتنمية، ما حدا إلى إرساء دعائم الإدارة الحديثة المبنية على استعمال الرقمنة وسيلة لتقديم خدماتها للمرتفقين لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقاتها بالمرتفقين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. المخططأكمل القراءة »
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