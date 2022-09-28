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حوادث

سقوط مغتصب تلميذات متلبسا في غابة

منذ دقيقتين
أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة الخنيشات بسيدي قاسم، صباح أول أمس (الاثنين)، متهما بالاغتصاب والتغرير بتلميذة، على الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، لمتابعته من أجل المنسوب إليه. وعلمت “الصباح” أن القضية تفجرت، عصر الجمعة الماضي، بعد استنكار مجموعة من التلاميذ وأولياء الأمور، طريقة استدراج التلميذة البالغة منأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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