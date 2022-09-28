حوادث
قائد يفكك ورشة سرية لـ “صناعة”الأموال
أثار انتباهه مهاجران يقومان بتصريف أوراق مزورة وتنسيق مع الأمن مكن من حجز طابعة ومستلزمات مكن تدخل قائد الملحقة الإدارية الجديد بتابريكت بسلا، منتصف الأسبوع الماضي، من تفكيك ورشة سرية لصناعة وتزوير الأوراق المالية، من قبل مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأفاد مصدر عليم أن القائدأكمل القراءة »
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