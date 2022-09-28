الأولى
تحت الدف
رفض محمد الحرفاوي، البرلماني السابق في فريق “المصباح”، التخلي عن سيارة منحت له من قبل رئاسة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رغم الغضب العارم، الذي انتاب الكتابة الجهوية للحزب، بالجهة نفسها. وأثار حصول الحرفاوي، وهو أستاذ جامعي، ويشغل رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الجهة، الذي يرأسه «البامي»، رشيدأكمل القراءة »
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