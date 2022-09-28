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أســــــرة

مخاوف‭ ‬تعيق‭ ‬تطوير‭ ‬الشخصية

منذ 9 ثواني
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يضعون‭ ‬أمام‭ ‬أنفسهم‭ ‬حواجز‭ ‬وهمية‭ ‬ومخاوف‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تعيق‭ ‬تطوير‭ ‬شخصيتهم‭ ‬وتفكيرهم‭.‬ وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الحواجز‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬مركبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الخوف،‭ ‬الأول‭ ‬مرضي‭ ‬يعانيه‭ ‬الشخص‭ ‬بسبب‭ ‬صدمات‭ ‬عاطفية،‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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