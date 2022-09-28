أســــــرة
مخاوف تعيق تطوير الشخصية
قال الكوتش عزيز أفكار، إن بعض الأشخاص يضعون أمام أنفسهم حواجز وهمية ومخاوف غالبا ما تعيق تطوير شخصيتهم وتفكيرهم. وأوضح أفكار في حديث مع “الصباح” أن أغلب تلك الحواجز عبارة عن مخاوف مركبة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الخوف، الأول مرضي يعانيه الشخص بسبب صدمات عاطفية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا