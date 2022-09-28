الصباح الـتـربـوي
موسم ساخن بفاس
احتقان بتازة بسبب اختلالات البنية التربوية والسكنيات والعنف المدرسي يخرج أساتذة للاحتجاج بدأ الموسم الدراسي ساخنا بجهة فاس، بالاحتجاج بمواقع متباعدة ولأسباب مختلفة، سيما بإقليم تازة الذي شهد غليانا غير مسبوق، احتجاجا على اختلالات رصدتها نقابات في بيانات أعقبتها وقفات للفت انتباه مسؤولي المديرية إليها وطلبا لتصحيحأكمل القراءة »
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