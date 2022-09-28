حوادث
23 شهرا لملياردير خريبكة وعشيقته
إدانة عوني سلطة بالتزوير والزوجة تتجه لإبطال الزواج الثاني أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بابي الجعد – إقليم خريبكة- نهاية الأسبوع الماضي، رجل أعمال بالديار الفرنسية، وعشيقته وعوني سلطة محلية، بالإضافة إلى شاهدي زور، بثلاث وعشرين سجنا نافذا، بعد متابعتهم كل واحد حسب المنسوب اليه، فيأكمل القراءة »
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