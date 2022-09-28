حوادث
شيكات “فارغة” للنصب على تجار الذهب
شبكة تجري بها معاملات بمئات الملايين وتدعي الإفلاس لإجبارهم على قبول ثلث المبلغ ابتكر محتالون طريقة جديدة للنصب على صناع وتجار الذهب بالبيضاء، عندما اقتنوا منهم حليا ومجوهرات لإعادة بيعها، وسلموهم مقابلها شيكات دون رصيد، قبل أن يجبروهم على الجلوس معهم في مفاوضات تنتهي غالبا بقبول الضحيةأكمل القراءة »
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