حوادث
تأجيل ملف خيانة أمانة سعودي
قررت المحكمة الزجرية عين السبع تأخير ملف خيانة الأمانة والتلاعب في حسابات شركة ملياردير سعودي إلى الأسبوع المقبل من أكتوبر، من أجل منح المتهم (أ.أ.س) السعودي الجنسية كذلك مهلة لفتح المجال للتفاهم بين طرفي الدعوة، في وقت يصر فيه المطالبون بالحق المدني على رفض الصلح. وقرر القاضي،أكمل القراءة »
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