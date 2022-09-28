مجتمع
طريق وطنية تنهي الاختناق ببرشيد
شكلت عملية انتهاء أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 9 بين الدروة وبرشيد نقطة ضوء ايجابية، استحسنها مستعملو المقطع الطرقي سالف الذكر لما لها من مزايا إيجابية، وضعت حدا لمعاناة السائقين طيلة سنوات. ولم يعد استعمال المقطع الطرقي الرابط بين الدروة وبرشيد على مسافة ستة كيلومترات محفوفا بالمخاطرأكمل القراءة »
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