مجتمع
مشاريع للتنمية الفلاحية بفكيك
أعطى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أخيرا ، انطلاقة مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه من سد السفيسيف إلى واحة فكيك، على مساحة 2100 هكتار،على مستوى الجماعة الترابية عبو لكحل الواقعة بتراب الاقليم ، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة جرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا