الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي قدم الوداد الرياضي شكاية للجامعة الملكية لكرة القدم ضد حمزة أسرير، بسبب غيابه عن بعض الحصص التدريبية. وقرر الوداد مراسلة الجامعة لاطلاعها على الموضوع قبل اتخاذ أي قرار تأديبي في حق اللاعب. الجيش الملكي فاز الجيش الملكي على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بثلاث أهداف لصفرأكمل القراءة »
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