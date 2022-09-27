ملف عـــــــدالة
فصول تعذيب انتهت بمآس
ضحايا منهم نجل رئيس سابق لجماعة قتله مختطفوه وعصابة استهدفت أثرياء فاس قصص مؤلمة ومثيرة عاشها أشخاص ضحايا الاختطاف وطلب الفدية ذاقوا مرارة ساعات قضوها في جحيم تعذيب جسدي ونفسي وطول انتظار للفرج. منهم من أدى ثمن طمع مختطفيه من روحه. وآخرون أدت عائلاتهم أموالا ل”شراء” غضبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا