حوادث
الحبس لسارق مشغله بمكناس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والتسلق والتهديد بالسلاح الأبيض، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع المحجوزات لمن له الحق فيها. اتخاذ القرار، جاء بناء على محضر شرطة مكناس مفاده ،أكمل القراءة »
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