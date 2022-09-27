حوادث
مسؤول أمني يتهم زملاءه بالتزوير
تعرض للضرب واكتشف تنازله دون علمه وأمنيون أخلوا سبيل المعتدي وجد مسؤولون أمنيون بدائرة تابعة للمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، أنفسهم أمام اتهامات خطيرة بتزوير محاضر أبحاث تمهيدية، والضحية زميلهم ضابط ممتاز يشتغل بالمقر المركزي للأمن الإقليمي، بعدما اتهمهم بتزوير في حقه، ومحاباة مشتكى به، الذي اعتدىأكمل القراءة »
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