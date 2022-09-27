ملف عـــــــدالة
العدوى تنتقل إلى الجديدة
أفراد عصابة طالبوا بتسليمهم مليوني سنتيم مقابل إطلاق سراح مُختطف جريمة اختطاف الأفراد من الجرائم الخطيرة التي تشكل اعتداء على حرية الإنسان وتمس بحريته الفردية وتضر بأمنه الشخصي، ويبقى احتجاز واختطاف الإنسان وتقييد حياته وإخافته من القضايا العدوانية التي تشكل خطرا على المجتمع. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائيةأكمل القراءة »
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