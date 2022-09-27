ملف عـــــــدالة
الاختطاف لطلب الفدية… وهم الاغتناء
جانحون قرروا مغادرة عالم البطالة والفقر بتنفيذ مخططات لابتزاز أهالي الضحايا انتهت بمآس لم تعد عمليات اختطاف الأشخاص في المغرب تتم من أجل الانتقام أو الاغتصاب كما في الحالات التي مازالت تتوالى، بل انتقلت إلى جرائم منظمة، تستهدف الحصول على أرباح مالية في ما بات يعرف ب”طلبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا