ملف عـــــــدالة
مقرون بجرائم أخرى
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < أولا، جرائم طلب الفدية تكون لصيقة بجرائم أخرى، ترتبط بجرائم أكثر خطورة أساسها الاختطاف عبر الاستدراج والاحتجاز والضرب والجرح والسرقة وحتى التهديد بالقتل والتعذيب، وغيرها من الوسائل التي تبرر الغاية لتسليم المال المقيد بالإفراج عن المختطف. وتظل هذه الجرائم أكثرأكمل القراءة »
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