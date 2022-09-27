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حوادث

إدانة هاتك عرض طفلة بالجديدة

منذ 39 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مياوم في الستين من عمره، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا، بعد مؤاخذته بجناية هتك عرض قاصر بالعنف. وصرحت والدة الضحية البالغة من العمر خمس سنوات، أنها تقطن بمدينة بعيدة رفقة زوجها وأولادها، وأنها عادت إلى مسقط رأسهاأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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