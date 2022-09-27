حوادث
هتك عرض قاصر بفاس
أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، مساء السبت الماضي، بإيداع شاب سجن بوركايز لاتهامه بالتغرير بقاصر وهتك عرضها وفض بكارتها، بعدما استمع إليه ابتدائيا بعد إحالته عليه من قبل الوكيل العام في إطار بحث عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس. وأخر التحقيق التفصيلي معه لجلسةأكمل القراءة »
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