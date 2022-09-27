حوادث
انتهاء التحقيق في اختلالات التعمير ببولمان
الاستماع إلى 24 متهما بينهم رجلا سلطة ورئيسان للجماعة وموظفان وأعوان سلطة ومنهم امرأتان أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أخيرا، التحقيق تفصيليا في ملف اختلالات التعمير بجماعة كيكو ببولمان، بالاستماع إلى أفراد المجموعة الثانية ومنهم رجلا سلطة يستفيدان من الامتياز القضائية، بعد أسبوع من استنطاقأكمل القراءة »
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