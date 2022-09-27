الأولى
إعادة تدوير رخص السكن الاقتصادي
تحركات نافذين للتلاعب في تحديدات تصميم تهيئة جماعة بوسكورة مخطط في الكواليس للظفر بخمسة آلاف شقة وربح 75 مليارا تسارع أذرع لوبي العقار الزمن، من أجل إعادة تدوير رخص استثنائية لجعلها على المقاس للظفر بخمسة آلاف وحدة اقتصادية بربح صاف بـ 50 مليارا ودعم من الدولة لاأكمل القراءة »
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