حوادث
إدانة سارق الطلبة بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ملقب بـ”المشاكل “، وحكمت عليه بـأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية تعدد السرقات الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح، فيما تمت تبرئة متهم ثان توبع بدورهأكمل القراءة »
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