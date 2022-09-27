مجتمع
إجراءات لمواجهة ندرة الماء بدكالة
منع فلاحين من حفر الآبار بعد بروز بوادر جفاف حاد تخوف كبير يسود أوساط السكان والفلاحين بإقليم الجديدة وسيدي بنور، جراء موجة الجفاف التي ضربت المغرب عامة ودكالة خاصة. الكل مستعد ومتفق على ضرورة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظا على ما تبقى من هذه المادة الحيوية،أكمل القراءة »
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