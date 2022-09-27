حوادث
جثة قاصر وسط حقيبة سفر
بائع جائل قرر التخلص من الضحية برميه بخلاء قرب مسجد بعد قتله بمنزله اهتزت طانطان، أول أمس (الأحد)، على وقع جريمة قتل بشعة، بعد العثور على جثة شخص وسط حقيبة سفر، ملفوفة وسط كيس بلاستيكي أسود من الحجم الكبير. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه البالغ منأكمل القراءة »
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