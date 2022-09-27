مجتمع
سجال حول معايير الترقية في الشباب والرياضة
اتحاد النقابات الوطنية يطالب باحتساب سنوات الخدمة الفعلية وإنصاف الفئات المستحقة طالب اتحاد النقابات الوطنية للشباب والرياضة بمراجعة معايير الترقية بالاختيار، مقترحا احتساب سنوات الخدمة الفعلية بشكل عادل، خاصة بالنسبة إلى المرشحين الذين قدموا دبلوماتهم في ملف ترشيحهم، مع احترام الضوابط القانونية و الإدارية التي من شأنهاأكمل القراءة »
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