ملف الصباح
الملـك يعجـل بالميثـاق
المشروع يبوئ القطاع الخاص الموقع الريادي ويحدد المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية أحدثت التوجيهات الملكية ثورة في تدبير ملف الاستثمار، وأعادت النظر في المؤسسات القائمة عليه، من خلال طرح ميثاق جديد، جرى استعراض خطوطه الرئيسية خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير. وشدد الملك على الدور الريادي الذي يجب أنأكمل القراءة »
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