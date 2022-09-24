ملف الصباح
الجزولـي: إطـار محفـز وشفـاف
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال تقديمه في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي ترأسه محمد شوكي، رئيس اللجنة، الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إن “النص الجديد مكن من تجاوز الجمود الذي عرفهأكمل القراءة »
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