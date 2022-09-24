ملف الصباح
المشاريع والقضاء…”لا علاقة”
متابعات ضد منتخبين كبار والترسانة القانونية تعرقل عمل المقاولات يشتكي المئات من المقاولين من صعوبات مساطر الاستثمار، ما يؤخر تشييد مشاريعهم سيما المقاولين الشباب، ويجعلهم لقمة سائغة لمحترفي النصب والاحتيال. ويرى المحامي إبراهيم منقار من هيأة الرباط أن أكثر الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجود ترسانة قانونية كبيرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا