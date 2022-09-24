خاص
مقاطعة تابريكت… “الله غالب”
مشاريع متعثرة وباعة جائلون يحتلون شوارع أكبر مقاطعات سلا كثافة سكانية تعد مقاطعة تابريكت من أكبر مقاطعات سلا على المستوى الديمغرافي، فمساحتها تبلغ 960 هكتارا وتعداد سكانها يصل 277 ألف و252 نسمة حسب إحصاء سنة 2014، أغلبهم من الشباب وينتمون إلى فئة اجتماعية محدودة الدخل. وبكبر مساحةأكمل القراءة »
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