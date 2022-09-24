افتتاحية
الحوار الفخ
سقطت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في فخ الحوارات والمناظرات وأوراش “تفراق اللغا”، التي لن تقدم متأخرا، ولن تؤخر متقدما، ولن تضيف شيئا يذكر إلى السياسات العمومية، والتاريخ أكبر شاهد. فمهما فعلت الوزيرة الحالية، (ونحن نقدر المجهودات الكبيرة التي تبذلها منذ سنة)، فلن تصلأكمل القراءة »
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