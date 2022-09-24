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ملف الصباح

فرنسي يقاوم لإنقاذ مشروعه

منذ 13 ثانية
تعرض لمختلف المضايقات وأجبر على مقاضاة بنك قرر فرنسي الاستثمار في المغرب، بإنشاء مشروع عقاري عبارة عن فيلات صغيرة ببوسكورة. ظل منذ 2009 يمني النفس بتحقق المشروع، للانتقال إلى آخر، لكنه وجد نفسه في الأخير ليس خبيرا في الاستثمار، بل خبيرا في المساطر القضائية المتعلقة برفع الحجزأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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