الصباح الفني
عاشور يطرح “طبعي عارفاه”
طرح الفنان الشعبي محمد عاشور أغنية جديدة بعنوان “طبعي عارفاه”، على قناته في “يوتوب”، ضمن ألبوم جديد يضم أربع قطع غنائية جديدة. وأوضح عاشور، في تصريح ل”الصباح”، أن “الألبوم الجديد يتطرق لمواضيع مختلفة، إذ يضم إلى جانب أغنية “طبعي عارفاه”، ثلاث أغان جديدة، إضافة إلى أخرى منأكمل القراءة »
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