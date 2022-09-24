حوادث
سرقة 14 مليونا من محل للخمور بخريبكة
إدمان الكوكايين وراء السرقة وكاميرات تفضح تورط المسير والمحاكمة تكشف تفاصيل جديدة أشر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الأربعاء الماضي، على وضع مسير خمارة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، وإحالة أوراق ملفه على الغرفة الجنائية الابتدائية لانطلاق محاكمته، حول المنسوب إليه، بعد متابعته بجناية السرقةأكمل القراءة »
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