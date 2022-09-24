حوادث
السلاح البديل لإيقاف جانح بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، شخصا عمره 20 سنة، بعد اعتقاله مساء الأربعاء الماضي في حالة غير طبيعية وإحداثه فوضى عارمة بالشارع العام وتهديده سلامة الأشخاص وعناصر الشرطة باستعمال السلاح الأبيض بحي المستقبل بمقاطعة زواغة. واضطر مفتش شرطة بالأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الرابعة،أكمل القراءة »
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