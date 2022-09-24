ملف الصباح
الإدارة ملزمة قانونا بالتعليل
رغم أن المشرع ضمن الحقوق والواجبات في ممارسة الأعمال الإدارية، إلا أن إدارات تغض الطرف أو تمعن في “تعذيب” المواطن، بقرارات غير مشروعة، أو حتى إنها تتنصل من تسليمه وصلا عن إيداع طلب أو شكاية، مع ما ينطوي عليه السلوك من ممارسة غير مواطنة تضرب في الصميمأكمل القراءة »
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