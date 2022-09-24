ملف الصباح
200 مليون تعرقل مشروعا بـ5 ملايير
يواجه مستثمرون مغاربة مهاجرون بالخارج مجموعة من العراقيل، التي سببت لهم هدرا كبيرا في الزمن الاستثماري، وخاصة في مجال العقار الذي يصطدم بطول المدة في معالجة الملفات ومنح الرخص الضرورية، ولخص كثير منهم معاناتهم في بطء المساطر وغياب التنسيق بين المصالح الإدارية بالجديدة، وتجاوز الاختصاصات المخولة لها،أكمل القراءة »
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