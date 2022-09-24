ملف الصباح
“سيـر الضيـم” بشـارع “إم” بمراكـش
بلجيكي يتعرض إلى النصب غير بعيد عن فندق “رونالدو” واستثمار بنصف مليار يذهب أدراج الريح يفكر كريم المرابط، المستثمر البلجيكي من أصول مغربية، في ترك الجمل بما حمل بمراكش، والعودة إلى بلد الولادة والنشأة في أوربا، وهو يعض على أصابع الندم، ويلعن اليوم الذي فكر فيه فيأكمل القراءة »
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