الصباح الثـــــــقافـي
“دبي Bling” على “نتفليكس”
أعلنت “نتفليكس” عن أسماء مجموعة من المشاهير والأثرياء المشاركين في المسلسل الواقعي “دبي Bling”. ويضم المسلسل نجوما من العرب، منهم مشاهير معروفون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت و لبنان والعراق، وآخرون من بلدان أخرى، مثل أستراليا والهند، والذين اتفقوا جميعا على اعتبار دبي موطناأكمل القراءة »
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