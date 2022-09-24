حوادث
تذكرة سفر لدى الطفلة المختطفة
اختفت 15 ساعة والسكان والأجهزة بالقنيطرة قضوا ليلة بيضاءواستنفار استخباراتي للإطاحة بالجاني قضى القنيطريون ومختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة، ليلة بيضاء، أول أمس (الخميس)، بحثا عن الطفلة فاطمة الزهراء ذات الخمس سنوات، بعدما استدرجها مجهول من محيط بيتها، وظلت المدينة تدب حركة طيلة الليل، ليتم العثور عليهاأكمل القراءة »
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