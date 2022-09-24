حوادث
مهنيو العدل بالناظور ينتفضون
عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالناظور، عن رفضه القاطع للخطوات التي اتخذتها وزارة العدل بهدف تغطيتها على الخصاص الذي تعرفه المحاكم بالمدينة، عبر تفويتها لمهام كتابة الضبط للقطاع الخاص. وشدد المكتب المحلي في بيان له على أنه لا يمكن قبول الخطوات التي قامت بها الوزارة، منأكمل القراءة »
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