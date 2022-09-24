مجتمع
افتتاح 20 مؤسسة تعليمية بجهة مراكش آسفي
قال أحمد لكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، إن السنة الدراسية 2022-2023 تتميز بتكريس بنود خارطة الطريق المتعلقة بالتعليم، وضمان التعليم الإلزامي، وتعزيز جودة التعلم، وتوحيد الأنشطة لتطور الأطفال. وكشف لكريمي، في تصريح ل»الصباح»، أن العرض المدرسي تعزز خلال السنة الحالية، بافتتاح 14 مؤسسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا