ملف الصباح
عرقلة مقصودة في كواليس الداخلية
الرسائل الملكية المحذرة لم تستثن رجال الإدارة الترابية لم تستثن الرسائل المحذرة الموجهة من قبل الملك في خطاب العرش رجال الإدارة الترابية، ولاة وعمالا وباشاوات وقيادا، من طابور “إعدام” الاستثمارات، عندما قال جلالته إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابهاأكمل القراءة »
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