الأولى
تهريب أموال وتهرب ضريبي بالملايير
مستخدم متهم بخيانة الأمانة قدم وثائق تورط شركة يسيرها خليجي أخذت محاكمة إطار سابق بشركة مغربية، يسيرها خليجي، تعمل في مجال إستراتيجي، بتهمة خيانة الأمانة، منحى آخر، بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، عندما قدم دفاعه وثائق لتفنيد التهمة، ورطت في الوقت نفسه الشركة في قضايا تهريب أموال وتحايل ضريبيأكمل القراءة »
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