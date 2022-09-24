الأولى
طبيب مزيف يفتح عيادتين للطب النفسي
أنهت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، الأربعاء الماضي، أنشطة النصب والاحتيال لجانح خطير انتحل صفة طبيب نفسي للنصب على عشرات المرضى وخداع السلطات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن (ص.ع) البالغ من العمر 34 سنة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث علىأكمل القراءة »
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