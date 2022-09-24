الأولى
سقوط مافيوزي إنجليزي بطنجة
أكبر المطلوبين للعدالة البريطانية ومتورط في القتل باستعمال السلاح الناري فر إلى إسبانيا منذ 2020 وتخفى بماربيا وسيحاكم بالمغرب قبل تسليمه أسقطت مصالح الأمن بطنجة، صباح أمس (الجمعة)، المافيوزي أوبونغ، وهو يحاول التسلل إلى التراب المغربي باستعمال وثائق هوية مزورة، هروبا من مطاردة السلطات الإنجليزية، لتورطه فيأكمل القراءة »
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