حوادث
البناء العشوائي… “حاميها حراميها”
إعفاءات واعتقالات طالت أعوان سلطة تورطوا في جرائم التعمير والارتشاء تورط، أخيرا، العديد من أعوان السلطة في قضايا البناء العشوائي، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد «جرائم التعمير» المرتكبة. ويبقى السؤال هل أعوان السلطة وحدهم من يتحملون تفشي البناء العشوائي؟أكمل القراءة »
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