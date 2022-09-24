حوادث
سقوط مغتصب قاصرات بالتسلسل
يعمل بشركة للنقل الدولي أغرى ضحاياه بالزواج والهجرة أطاح كمين للشرطة القضائية للبرنوصي، مساء أول أمس (الخميس)، بمغتصب بالتسلسل، ضحاياه قاصرات، كان يستغل وسامته وعمله سائقا في شركة للنقل الدولي، لاستدراجهن إلى غرفة بسطح عمارة لممارسة الجنس عليهن عنوة وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو، قبل إخضاعهن لابتزازأكمل القراءة »
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