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زيادة في سعر سكن الفقراء

منذ 59 ثانية
الحكومة تقترح رفعه إلى 30 مليونا والمنعشون يطالبون بالمزيد سيعرف سعر السكن الاجتماعي زيادة مع بداية السنة المقبلة، علما أن سعر البيع محدد، حاليا، في 250 ألف درهم، مع تحمل الدولة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتنين، ما يرفع السعر إلى أزيد من 290 ألف درهم. وأفادتأكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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